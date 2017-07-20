Евро растет к доллару в надежде на сворачивание стимула ЕЦБ

Евро удерживает 14-месячный максимум к доллару в ожидании комментариев ЕЦБ о возможном сворачивании стимулирующей программы, иена малоподвижна после встречи Банка Японии.

В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор, по прогнозам, подготовит почву для изменения политики.

В конце июня председатель ЕЦБ Марио Драги намекнул на вероятность изменения монетарной политики, породив спекуляции о скором сокращении программы выкупа активов.

К 8.20 евро торговался у отметки $1,1511, потеряв 0,03 процента к американской валюте. Во вторник евро установил максимум с мая 2016 года, и тем не менее удерживал подъем на 3 процента после выступления Драги.

Динамика евро к иене остается слабовыраженной. Евро вырос на 0,11 процента до 129,03 иены, отскочив от пика 17 месяцев 130,76, установленного на прошлой неделе.

Доллар составил 112,12 иены, прибавив 0,15 процента с предыдущего закрытия.

В отличие от крупных центробанков, которые стремятся сократить программы многолетнего смягчения, Банк Японии не показал никакого намерения вносить коррективы в политику.

Тем не менее иена продолжает укрепляться к доллару в последние недели из-за общей мягкости американской валюты. В среду японская валюта установила трехнедельный максимум к доллару на уровне 111,555 иены.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,12 процента и составил 94,894 пункта.

Австралийский доллар потерял 0,2 процента до $0,7939 после публикации обнадеживающих данных занятости в четверг.