ЕЦБ сохранил монетарную политику и убрал фразу о возможном снижении ставки

Европейский центробанк в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений, но отказался от фразы о возможности дальнейшего снижения ставок в случае необходимости, так как инфляция остается ниже желаемого уровня, несмотря на ускорение экономического роста.

ЕЦБ скупает облигации и заставляет банки платить за размещение средств на его счетах посредством негативной депозитной ставки, пытаясь довести рост цен в еврозоне до целевого уровня - чуть ниже 2 процентов.

В четверг ЕЦБ повторил стандартную фразу о том, что его ключевая ставка, как ожидается, останется на нынешнем уровне в течение длительного времени.

Банк также подтвердил, что скупка активов, ежемесячный объем которой был с апреля сокращен на четверть, до 60 миллиардов евро, может быть увеличена или продлена, если прогноз для еврозоны станет менее благоприятным.

ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования по-прежнему составляет 0,00 процента, а ставка экстренного кредитования - 0,25 процента.