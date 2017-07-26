Китайские "голубые фишки" снизились, акции Гонконга выросли

Китайский индекс "голубых фишек" в среду снизился вторую сессию подряд на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения финансового регулирования, хотя большинство экспертов и не ожидают введения каких-либо серьезных новых ограничений в преддверии очередного раунда перестановок в руководстве страны осенью.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,4 процента до 3.705,39 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,1 процента и закрылся на отметке 3.247,67 пункта.

Инвесторы стали проявлять осторожность после того, как центробанк Китая пообещал строго регулировать операции на финансовом рынке, а регулятор рынка ценных бумаг обязался поддерживать "нормализацию" первичных публичных размещений.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, потерял 0,4 процента.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику, в лидерах падения оказались акции компаний потребительского сектора и сектора здравоохранения.

Фондовые индексы Гонконга в среду повысились благодаря росту энергетических и финансовых акций, который компенсировал слабость в других секторах, пострадавших из-за фиксации прибыли инвесторами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,3 процента до 26.941,02 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.831,50 пункта.

Сильнее всего пострадали акции потребительских и энергетических компаний, которые в предыдущую сессию были в лидерах роста.

Наибольшее давление на ключевой индекс оказали бумаги AAC Technologies и Tencent Holdings, потерявшие 3 и 0,3 процента соответственно.

Однако солидный рост энергетических бумаг на фоне продолжающегося подъема нефтяных цен подтолкнул вверх индекс Hang Seng.

Акции China Construction Bank и ICBC также показали одну из лучших динамик, прибавив 1,4 и 1,1 процента соответственно.