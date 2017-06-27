Евро укрепился после комментариев Драги, доллар в минусе

Евро вырос к доллару во вторник, после того как глава Европейского центрального банка Марио Драги открыл дверь для изменений монетарной политики, что может привести к началу сокращения масштабных мер стимулирования экономики в ближайшей перспективе.

Выступая на конференции в Португалии, Драги сказал, что ЕЦБ может скорректировать стимулы в виде отрицательных процентных ставок и масштабной скупки облигаций, поскольку экономическая ситуация в Европе улучшается.

Однако изменения в политике банка должны быть постепенными, поскольку еврозоне все еще необходима "значительная" поддержка со стороны монетарной политики, и восстановление инфляции будет также зависеть от благоприятных глобальных финансовых условий.

Между тем инвесторы восприняли слова Драги как готовность ответить на просьбы Германии о начале сокращения объема средств, которые регулятор ежемесячно вливает в экономику.

Евро вырос на фоне комментариев Драги, к 17.01 поднявшись на 0,97 процента до $1,1287. В ходе торгов единая европейская валюта пробила $1,1304, максимум более девяти месяцев.

Укрепление евро ослабило индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников, который снизился до 96,774.

Доллар частично восстановился к японской иене, набрав 0,1 процента до 111,94 иены.

Инвесторы ждут речи представителей руководства Федрезерва, чтобы понять, будет ли американский ЦБ продолжать повышать ставку до конца 2017 года.

Глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Лондоне в 20.00 МСК после речи главы Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера в 18.15 МСК.

Фунт стерлингов вырос на 0,3 процента до $1,2756, мало меняясь после того как Банк Англии ужесточил контроль за движением капитала британских банков