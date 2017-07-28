Последнее обновление: 28.07.2017 16:09

Рынки акций Европы начали сессию снижением из-за технологического сектора

Европейские фондовые рынки снижаются в начале торгов пятницы из-за обвала акций технологического сектора, которые копируют динамику глобальных акций после неудачных квартальных результатов Amazon; ряд других отчётов не оказали поддержки сектору.

Европейский технологический индекс, показывающий лучшую динамику в этом году, потерял 1,5 процента, способствуя снижению панъевропейского STOXX 600 на 0,84 процента к 10.50 МСК. Британский FTSE снизился на 0,42 процента.

Акции UBS снизились на 3,8 процента, оказав наибольшее давление на STOXX. Швейцарский банк подтвердил осторожный прогноз на вторую половину 2017 года после того, как сообщил о неожиданном скачке чистой прибыли за второй квартал.

Больше всего упали акции французского автомобильного концерна Renault и оператора Proximus, который также отчитался о результатах.

На этом фоне заметно выросли акции Adidas, подорожавшие на 7,4 процента до рекордного максимума после того, как группа повысила годовой прогноз.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование