Рынки акций Европы начали сессию снижением из-за технологического сектора

Европейские фондовые рынки снижаются в начале торгов пятницы из-за обвала акций технологического сектора, которые копируют динамику глобальных акций после неудачных квартальных результатов Amazon; ряд других отчётов не оказали поддержки сектору.

Европейский технологический индекс, показывающий лучшую динамику в этом году, потерял 1,5 процента, способствуя снижению панъевропейского STOXX 600 на 0,84 процента к 10.50 МСК. Британский FTSE снизился на 0,42 процента.

Акции UBS снизились на 3,8 процента, оказав наибольшее давление на STOXX. Швейцарский банк подтвердил осторожный прогноз на вторую половину 2017 года после того, как сообщил о неожиданном скачке чистой прибыли за второй квартал.

Больше всего упали акции французского автомобильного концерна Renault и оператора Proximus, который также отчитался о результатах.

На этом фоне заметно выросли акции Adidas, подорожавшие на 7,4 процента до рекордного максимума после того, как группа повысила годовой прогноз.