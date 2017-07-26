Рынки акций Европы в плюсе за счет энергокомпаний, банковский сектор под давлением

Рост цен на нефть и хорошие результаты энергокомпаний Subsea 7 и Tullow Oil способствовали укреплению европейских фондовых рынков в среду, в то время как динамика банковского сектора ограничила рост индексов, пока инвесторы ждали решения Федрезерва США о ставках и выхода данных о ВВП Великобритании.

К 10.49 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,49 процента, индекс еврозоны вырос на 0,52 процента, индекс "голубых фишек" - на 0,53 процента, в то время как индекс нефтегазовых компаний набрал 0,95 процента.

Стоимость бумаг Subsea 7 выросла на 2,18 процента, так как нефтесервисная компания отчиталась о превзошедшей ожидания прибыли во втором квартале и повысила годовой прогноз выручки.

Акции Tullow Oil набрали 2,7 процента, поскольку выручка от продаж нефтедобытчика выросла на 46 процентов до $788 миллионов за первое полугодие.

В то же время акции производителя чипов ASM International потеряли 7,8 процента.

В лидерах снижения банковского сектора, который показывал худшую динамику среди секторов, оказались бумаги UniCredit, подешевевшие на 0,71 процента, так как банк сообщил, что подвергся кибератаке.