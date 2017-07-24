Китайские "голубые фишки" выросли, акции Гонконга достигли двухлетних пиков

Китайский индекс "голубых фишек" в понедельник удерживался вблизи пиков 18 месяцев благодаря расширению покупок институциональными инвесторами, однако акции компаний малой капитализации продолжили снижаться из-за разочаровывающих финансовых результатов.

Настроения рынка поддержали ожидания вероятного сохранения Пекином высоких уровней бюджетных расходов для избежания риска резкого замедления роста экономики во втором полугодии.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,4 процента до 3.743,47 пункта, индекс Shanghai Composite также прибавил 0,4 процента до 3.250,60 пункта, достигнув максимума за три месяца.

Высокие расходы властей на инфраструктуру стали одним из ключевых факторов, способствовавших превысившему прогнозы росту экономики Китая в первые два квартала 2017 года, однако аналитики ждут некоторого ухудшения динамики во втором полугодии на фоне ослабления воздействия мер стимулирования.

Международный валютный фонд в понедельник сообщил, что ждет ускорения роста экономики КНР до 6,7 процента в 2017 году, на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с апрельским прогнозом.

Финансовый и потребительский сектора в понедельник возглавили рост после того, как отчеты взаимных фондов за второй квартал показали, что институциональные инвесторы продолжили накапливать акции "голубых фишек" со стабильной прибылью.

Однако индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, в понедельник продолжил снижение после падения на 5 процентов на прошлой неделе.

Гао Тин из UBS Securities сказал, что ждет прибыль компаний ChiNext во втором квартале в диапазоне от снижения на 23 процента до роста на 5 процентов на основании предварительных объявлений. Это значительное ухудшение после роста прибыли в среднем на 26,2 процента в первом квартале.

Акции Гонконга в понедельник достигли двухлетних пиков, возобновив ралли после короткой паузы на прошлой неделе, благодаря потребительскому и технологическому сектору.

Индекс Hang Seng прибавил 0,5 процента до 26.846,83 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,3 процента до 10.820,95 пункта.