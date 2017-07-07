Доллар вырос к иене на фоне увеличения скупки облигаций Банком Японии

Доллар вырос на азиатских торгах пятницы, подорожав к иене после того, как Банк Японии увеличил скупку госбондов в попытке сдержать рост доходности долговых ценных бумаг.

Американская валюта готовилась завершить неделю ростом, хотя инвесторы, скорее всего, будут сохранять осторожность в преддверии выхода официальной трудовой статистики США за июнь после разочаровывающих данных о занятости в частном секторе, опубликованных в четверг.

Доллар к 8.49 вырос на 0,4 процента к иене до 113,70 после достижения сессионного пика в 113,835 иены - максимума с 12 мая. За неделю американская валюта прибавила 1,3 процента.

Банк Японии предложил купить неограниченное количество 10-летних госбондов с доходностью 0,110 процента, а также увеличил объем покупок облигаций с погашением от пяти до десяти лет в рамках аукциона.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,2 процента до 95,952, прибавив 0,3 процента за неделю.

Инвесторы ждут данных министерства труда США о занятости вне сельскохозяйственного сектора. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что число рабочих мест в июне увеличилось на 179.000 после относительно небольшого подъема на 138.000 в мае.

Днем ранее данные компании Automatic Data Processing Inc показали, что число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 158.000 после увеличения на пересмотренные 230.000 в предыдущем месяце.

Аналитики, основываясь на предварительных данных о росте на 253.000, прогнозировали, что в июне число рабочих мест в США увеличится на 185.000.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 248.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 243.000.

Доллар поддержало повышение доходности госбондов США, которая выросла даже после разочаровывающих данных о занятости на фоне опасений о том, что ФРС начнет до конца года сокращать свой объемный баланс облигаций.

Евро сбавил 0,1 процента до $1,1408, потеряв 0,1 процента по итогам недели.

Чиновники Европейского центробанка готовы к новым шагам к сворачиванию мер стимулирования, однако, скорее всего, будут действовать медленно, опасаясь паники на рынке, свидетельствует протокол июньского заседания регулятора, опубликованный в четверг.