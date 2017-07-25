Европейские фондовые рынки растут в начале торгов

Уверенный рост сырьевых компаний и банковского сектора, а также оптимистичные квартальные результаты поддержали динамику европейских рынков во вторник.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся квартальные результаты компаний, однако игроки рынка также следят за предстоящим двухдневным заседанием ФРС США, которое начнётся позднее во вторник и завершится в среду.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.00 МСК вырос на 0,35 процента благодаря взлёту акций горнорудного сектора и банков, акции "голубых фишек" выросли почти на 0,5 процента.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,45 процента, а FTSE 100, где широко представлены сырьевые компании, вырос на 0,5 процента.

Сезон корпоративной отчётности вступил в активную фазу: британский девелопер Segro и медиагруппа Informa обеспечили основной рост индикатора STOXX после оптимистичных полугодовых результатов. Акции обеих компаний выросли на 4,5 процента.

В европейском технологическом секторе также наблюдается оживление после того, как поставщик iPhone AMS пересмотрел среднесрочный прогноз выручки в сторону повышения, Logitech также повысила прогноз.

Больше всех компаний индекса в цене потерял производитель лаков и красок Akzo Nobel, акции которого снизились на 1,3 процента после неудачного отчёта.

Результаты также повляли на стоимость акций производителя бумаги UPM, производителя химикатов Croda International, производителя шоколада Lindt & Spruengli, а также Domino's Pizza - стоимость их акций снизилась на 3 - 6,5 процента.