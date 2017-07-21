Рынки акций Европы снизились под давлением евро, в фокусе - отчеты компаний

Европейские фондовые рынки начали торги пятницы отрицательной динамикой индексов, поскольку результаты компаний не смогли улучшить настроение на рынке после заседания Европейского центрального банка, отправившего евро к двухлетнему пику.

К 11.01 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,06 процента, расширив потери предыдущих торгов, поскольку рост евро оказал давление на экспортеров.

Все основные европейские биржи немного снизились.

Бумаги Vodafone, второго по величине в мире оператора сотовой связи, укрепились на 1,3 процента, так как компания отчиталась о превысившем прогнозы росте выручки в первом квартале.

В то же время акции Philips Lighting, крупнейшего в мире производителя светотехники, снизились на 5,3 процента после публикации результатов за второй квартал.

Бумаги французского производителя автозапчастей Valeo подешевели на 3,6 процента после выхода квартального отчета.

Сектор туризма и отдыха вырос на 0,04 процента после существенных потерь в ходе предыдущих нескольких сессий.