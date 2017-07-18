Фондовый рынок Китая перешел к росту благодаря мелким компаниям

Китайский фондовый рынок перешел к росту во вторник благодаря значительному подъему циклических компаний, а инвесторы охотно заключали новые сделки после активной распродажи акций мелких компаний накануне.

Идекс "голубых фишек" CSI300 завершил торги ростом на 0,1 процента, закрывшись значением 3.667,18 пункта, а индикатор Shanghai Composite вырос на 0,3 процента до 3.187,57 пункта.

Индекс технологических компаний ChiNext вырос на 0,7 процента. В понедельник индикатор рухнул на 5,1 процента до минимального значения с января 2015 года.

"Снижение основных индексов в понедельник в основном обусловлено резким падением бумаг стартапов, поскольку они спрогнозировали дальнейший спад прибыли, при этом стартапы-"тяжеловесы" потеряли больше других", - говорится в сообщении компании Haitong Securities.

В понедельник вышли данные ВВП Китая, согласно которым экономика Поднебесной выросла на 6,9 процента в годовом исчислении во втором квартале, опередив прогнозы.

Данные поддержали индекс 50 крупнейший компаний Шанхая Shanghai SE 50, который обновил двухлетний максимум в понедельник.

Динамика секторов оказалась смешанной.

Банки потеряли преимущество, а сектора инфраструктуры и недвижимости вырвались вперед несмотря на данные о спаде на рынке недвижимости Китая в июне.

Инвесторы продолжили скупать акции циклических компаний, в том числе сталелитейных и угольнодобывающих, ожидая, что их полугодовая прибыль значительно улучшится, поскольку им будет выгодна реформа апекта предложения в экономике.

Акции Гонконга росли седьмую сессию подряд благодаря технологическим и энергетическим секторам. Индекс Hang Seng вырос на 0,2 процента до 26.524,94 пункта.