Иена укрепилась на фоне роста напряженности на Корейском полуострове

Доллар снизился к иене в ходе торгов среды на фоне беспокойства по поводу роста напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, тогда как канадский доллар удерживает позиции после комментариев главы ЦБ Канады, которые усилии ожидания повышения процентных ставок.

Американская валюта к 8.40 подешевела на 0,1 процента до 113,20 иены, продолжив отступать от максимума полутора месяцев 113,48 иены, установленного в понедельник.

Пхеньян заявил в среду, что провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести тяжелую ядерную боеголовку. В ответ на это Вашингтон призвал к глобальным действиям с целью привлечь изолированное государство к ответственности за разработку ядерного оружия.

Пентагон осудил запуск ракеты, заявив, что готов защищать США и их союзников, а министр обороны Южной Кореи сказал, что видит большую вероятность проведения в КНДР нового ядерного испытания.

Канадский доллар удерживает завоеванные позиции, торгуясь около отметки C$1,2939, после достижения накануне 10-месячного максимума C$1,2912.

Глава Банка Канады Стивен Полоз сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном во вторник, что инфляция в Канаде, скорее всего, будет демонстрировать четкую тенденцию к повышению к первой половине 2018 года, добавив, что нормализация политики должна начаться до того, как рост цен достигнет целевых показателей.

Эти комментарии заставили участников рынка заложить в цены более чем 50-процентную вероятность повышения ставок на заседании центробанка 12 июля, тогда как менее чем две недели назад еще мало кто рассчитывал на ужесточение политики.

Хотя единая европейская валюта ослабла в начале этой недели после роста на 2,1 процента на прошлой, сейчас евро стабилизировался около отметки $1,1353.

Австралийский доллар торгуется вблизи $0,7619, на следующий день после того, как Резервный банк Австралии сохранил нейтральную позицию в отношении экономики и процентных ставок, разочаровав многих трейдеров, которые ожидали более "ястребиной" риторики регулятора.