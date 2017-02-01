Доллар пытается оправиться после худшего за 30 лет начала года

Доллар может лишь немного восстановиться в среду после худшего за три десятилетия начала года на фоне опасений о том, что США стремятся положить конец двадцатилетней политике сильного доллара.

За январь доллар потерял 2,6 процента к корзине основных валют, показав худший с 1987-го результат за первый месяц года из-за опасений относительно протекционистской политики Дональда Трампа и растущей тревоги о том, что новая администрация готовится к борьбе с укреплением доллара.

Эти страхи резко возросли во вторник, когда советник Трампа по торговым вопросам Питер Наварро сказал, что евро "чрезвычайно недооценен", в результате чего он впервые с декабря превысил отметку в $1,08, а индекс доллара снизился почти на 1 процент до минимума семи недель.

За комментариями Наварро последовали заявления самого Трампа.

"Все другие страны живут девальвацией, - сказал он. - Смотришь, что делает Китай, смотришь, что годами делала Япония. Они играют с валютным рынком, они играют с девальвацией рынка, а мы сидим как кучка дураков".

"Пока он четко реализует заявленную политику, но может возникнуть беспокойство о принятии президентом решений, которых раньше никто не ждал", - сказала Эстер Райхельт из Commerzbank во Франкфурте-на-Майне.

"Поэтому могут быть некие страхи о том, что он действительно может отдать распоряжения об интервенциях и вступить в конфронтацию относительно этого вопроса с ФРС".

Райхельт добавила, что валютные рынки в среду будут относительно спокойны в ожидании завершения заседания ФРС, которое отошло на второй план в связи с громкими заявлениями Трампа.

Недостаточная ясность вокруг обещанных президентом бюджетных мер стимулирования - еще один фактор, который давит на доллар с начала года.

Американская валюта достигла 14-летних пиков в связи с мнением о том, что политика Трампа ускорит рост и инфляцию, а вместе с ними и повышение процентных ставок, однако с тех пор доллар упал более чем на 4 процента и теперь торгуется лишь на 2 процента выше уровней, наблюдавшихся до президентских выборов.

К 13.55 среды индекс доллара вырос лишь на 0,1 процента, удерживаясь ниже отметки в 100 и вблизи минимумов вторника, в то время как евро торговался без резких колебаний чуть ниже уровня в $1,08.

Тем временем к иене доллар подорожал на 0,4 процента до 113,30.