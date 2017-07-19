Рынки акций Европы в плюсе за счет результатов компаний

Оптимистичные результаты европейских компаний способствовали росту региональных индексов в начале торгов среды, позволив им отыграть часть понесенных в ходе предыдущих торгов потерь.

К 10.56 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,38 процента, а индекс "голубых фишек" набрал 0,26 процента.

Акции ASML выросли на 4,12 процента, оказав поддержку технологическому сектору. Квартальная прибыль голландского производителя оборудования для полупроводников превзошла прогнозы.

Хорошие квартальные результаты британской RPC Group обеспечили рост ее акций более чем на 4 процента, тогда как бумаги Electrolux обновили рекордный пик, так как производитель бытовой техники отчитался о превысившем ожидания росте прибыли во втором квартале.

Акции Drax Group просели на 4 процента, так как компания отчиталась о доналоговом убытке в первом полугодии.