Биржи АТР закрылись ростом, кроме Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, завершили торги понедельника в плюсе на некоторой разрядке геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к закрытию вырос на 0,90% - до 3237,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1879,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,36% - до 27250,23 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2334,22 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,66% - до 5730,4 пункта. При этом японский Nikkei 225 снизился на 0,98% - до 19537,10 пункта.

Инвесторы отреагировали на стабилизацию риторики между США и Северной Кореей после взаимных угроз на прошлой неделе. В воскресенье министр обороны США Джим Маттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон написали в статье в The Wall Street Journal, что администрация Трампа продолжает поиск дипломатических решений для "необратимой денуклеаризации" Северной Кореи. При этом США не заинтересованы в смене режима в КНДР. В этом же материале говорится, что у США нет планов по вводу войск севернее демилитаризованной зоны.

Еще ранее глава Комитета начальников штабов США генерал Джо Данфорд говорил, что Вашингтон нацелен на дипломатическое разрешение кризиса вокруг КНДР, хотя военные разрабатывают различные варианты на случай необходимости.

Инвесторы также реагируют на официальную статистику по ВВП Японии, который во втором квартале, по первой оценке, вырос на 4% в годовом выражении и на 1% - в квартальном. Эксперты ожидали роста на 2,5% и на 0,6% соответственно. При этом подорожавшая к доллару иена не позволила биржам самой Японии отыграть позитивную внутреннюю статистику. Укрепление национальной валюты традиционно негативно сказывается на доходах компаний-экспортеров.

"Когда геополитические риски улягутся, инвесторы, вероятнее всего, пересмотрят свою оценку сильных показателей роста экономики Японии", - приводит агентство Рейтер слова старшего технического аналитика Daiwa Securities в Токио Хикару Сато (Hikaru Sato).