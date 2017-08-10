Биржи в США закрылись в минусе на фоне обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна

Биржи в США закрылись в среду в минусе, свидетельствуют итоги торгов.

Согласно данным на момент закрытия в 16.00 (23.00 мск), индекс Dow Jones снизился на 0,2% до 22046 пункта. Показатель S&P упал на 0,04% до 2473 пункта. NASDAQ снизился на 0,28% до 6352 пункта.

Как отмечают аналитики портала MarketWatch, "американские биржи закрылись в минусе на фоне напряженности в связи с КНДР".

При этом подчеркивается, что также свою роль сыграли "разочаровывающие данные о квартальных прибылях крупных корпораций, таких, как Walt Disney Co".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Ренхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.