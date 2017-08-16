Биржи АТР сбавили темпы роста на снижении индексов США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличиваются, но в меньших темпах, чем в начале недели, динамику спровоцировало снижение американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,18% - до 3245,31 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite поднимался на 0,36%, до 1894,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,66% - до 27354,24 пункта, корейский KOSPI - на 0,52%, до 2346,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09% - до 5762,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,06% - до 19764,40 пункта.

Биржи США завершили торги вторника в основном в "красной зоне", несмотря на опубликованные ранее сильные статданные. Объем розничных продаж в стране в июле в месячном выражении вырос на 0,6%, сообщило во вторник министерство торговли США. Эксперты ожидали, что показатель вырастет только на 0,4%. Показатель июня был пересмотрен в сторону увеличения: рост составил 0,3%, тогда как ранее сообщалось об уменьшении на 0,2%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в июле вырос на 0,5% по сравнению с июнем.

"Волатильность на международных рынках утихла, а биржи США вернулись к состоянию застоя", - заявил агентству Франс-Пресс аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner). Эксперт добавил, что основное внимание на рынках АТР будет сосредоточено на сезоне корпоративных отчетностей.