Золото дешевеет вторую сессию подряд

Цена золота в пятницу утром снижается, трейдеры надеются получить сигналы о возможном повышении процентной ставки Федрезерва США в этом году из статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,13 доллара, или на 0,24% - до 1268,68 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,41% - до 16,698 доллара за унцию.

Инвесторы надеются получить подсказки о темпах инфляции из статистики по рынку труда США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Инфляция может ускориться вслед за ростом заработных плат. Эксперты ожидают роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июле на 183 тысячи мест.

В июле глава ФРС США Джанет Йеллен в своем выступлении перед Конгрессом сообщила, что американский регулятор намерен продолжить политику постепенного повышения процентных ставок в течение ближайших нескольких лет.

"Весь мир готов отказаться от политики "простых (дешевых – ред.) денег", но США опережает всех на год. Сейчас мы подняли ставки, но показатели по инфляции все еще неудовлетворительные", - сказала агентству MarketWatch стратег в Linn Group Айра Эпштайн (Ira Epstein).

При этом золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.