Биржи АТР продолжают снижение на геополитической нестабильности

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу в заметном минусе, более чем на 1%, поскольку инвесторы по-прежнему отыгрывают обострившийся на этой неделе конфликт США и Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.00 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,60% - до 3209,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,06%, до 1852,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,89% - до 26926,38 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 1,76%, до 2318,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,3%, до 5686 пунктов. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов четверга японский Nikkei 225 опустился на 0,05%, до 19729,74 пункта.

Во вторник американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. В среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама, где расположена американская авиабаза, и о том, что этот план в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Ким Чен Ына, после чего стратегические силы будут ждать его приказа.

Геополитическое напряжение повлияло на рынки на этой неделе, спутав все карты, так как инвесторы не обращают внимания на прочие факторы и не рискуют покупать акции региона. Так, S&P/ASX 200 продолжает снижаться накануне выхода отчетности австралийских компаний.

"Это ли не великий день, когда ты сообщаешь о доходности, как у REA Group Ltd, или объявляешь о новых результатах продаж, как National Australia Bank (NAB), но все, что влияет на "низовой" рынок - это макроновости", - цитирует Dow Jones аналитиков IG.

REA Group - ведущая компания на австралийском рынке, занимающаяся цифровой рекламой и обслуживающей сайты недвижимости в Европе, Азии и США. National Australia Bank (NAB) - один из крупнейших финансовых институтов и банков Австралии.