Последнее обновление: 21.12.2017 10:16

Цена золота колеблется после принятия проекта налоговой реформы в США

Стоимость золота не демонстрирует единой динамики в четверг утром - трейдеры отыгрывают новости о голосовании по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,3 доллара, или на 0,11%, до 1271 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро оставалась на уровне предыдущего закрытия в 16,28 доллара за унцию.

В среду обе палаты конгресса США одобрили законопроект по налоговой реформе, теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.

По задумке авторов, реформа резко повысит привлекательность ведения бизнеса в США. Однако инвесторы опасаются, что, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Стоимость золота зависит от динамики курса доллара, на которую, в свою очередь, влияют новости о налоговой реформе в США. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

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