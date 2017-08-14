Последнее обновление: 14.08.2017 14:28

Биржи Европы растут на ослаблении напряжения между США и КНДР

Основные европейские фондовые биржи растут в понедельник на ослаблении геополитической напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,57%, до 7351,75 пункта. Французский индекс CAC 40 - на 0,93%, до 5107,80 пункта, немецкий DAX увеличивался на 1,09%, до 12145,50 пункта.

"Геополитическое напряжение, которое провоцировало спрос на безопасные активы со стороны инвесторов в последние дни, кажется, этим утром ослабевает, поскольку напряжение, по-видимому, идет на спад", - приводит агентство Market Watch мнение рыночного аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).

Инвесторы реагируют на заявления о том, что Вашингтон готов вести диалог с Пхеньяном и не заинтересован в смене режима в КНДР. Об этом говорится в совместной статье госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса в газете WSJ. В статье помимо этого отмечается, что дипломатические средства решения северокорейской проблемы подкреплены "военными вариантами".

Участники рынка при этом слабо отреагировали на статистику по региону. Как сообщило ранее в понедельник европейское статистическое агентство Евростат, объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 0,6% в месячном выражении и вырос на 2,6% в годовом. Эксперты ожидали, что объем промпроизводства в еврозоне снизится только на 0,5% в месячном выражении и вырастет на 2,8% в годовом.

Майские показатели по росту объема промпроизводства в еврозоне были пересмотрены в сторону уменьшения - до 1,2% с 1,3% в месячном выражении и до 3,9% с сообщавшихся ранее 4% в годовом. В ЕС промышленное производство в июне в месячном выражении уменьшилось на 0,5%, а в годовом - выросло на 2,9%. Показатель в ЕС в годовом выражении за май был также пересмотрен в сторону уменьшения - до 3,9% с 4%.

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