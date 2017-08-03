Биржи Европы в основном растут на внутренней статистике

Основные европейские фондовые индексы торгуются в четверг днем преимущественно в плюсе после выхода сильной статистики по розничным продажам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15%, до 7417,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 5128,30 пункта, немецкий DAX снижался на 0,23%, до 12152 пунктов.

Европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне в июне увеличился на 0,5% по сравнению с маем. При этом аналитики ожидали роста показателя только на 0,1%.

В Евросоюзе розничные продажи в июне выросли на 0,4% по сравнению с маем. В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне и в ЕС увеличился на 3,1%. Эксперты ожидали увеличения показателя в зоне евро на 2,6%.

В то же время, согласно данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 55,7 пункта с июньского уровня в 56,3 пункта. Аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя - до 55,8 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле сохранился на уровне прошлого месяца в 55,4 пункта, как и ожидали эксперты.

Инвесторы также ждут итогов заседания Банка Англии по монетарной политике, которые будут объявлены позднее в четверг. Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 0,25%.