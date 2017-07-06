Китайский фондовый рынок вырос благодаря горнорудному сектору, акции Гонконга в минусе

Акции Китая выросли в четверг благодаря подъему бумаг компаний горнорудного сектора на фоне ожиданий хорошей полугодовой прибыли.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 не изменился, завершив торги на уровне 3.660,10 пункта, индекс Shanghai Composite вырос на 0,2 процента до 3.212,44 пункта.

Потребительский сектор и индекс здравоохранения потеряли 0,7 процента и 1,1 процента соответственно, отдав преимущество, набранное после включения китайских акций класса "А" в индекс развивающихся рынков MSCI.

Горнорудный сектор показал динамику лучше рынка благодаря ожиданиям повышения прибыльности на фоне восстановления отрасли и ослабления доллара, в то время как многие компании обнародовали оптимистичные прогнозы полугодовой прибыли.

Горнорудный индекс завершил торги на максимуме трех месяцев и готовится вырасти пятую неделю подряд.

Бумаги фармкомпании Shanghai Fosun Pharma снижались на 8,9 процента в ходе торгов, завершив сессию на 3,7 процента ниже предыдущего закрытия из-за слухов о пропаже председателя конгломерата, миллиардера Го Гуанчана. Fosun опровергла эти сообщения.

Акции Гонконга снизились вслед за большинством других азиатских бирж после того, как протокол июньского заседания Федрезерва указал на разногласия среду чиновников регулятора в отношении будущих повышений ставок в США.

Индекс Hang Seng сбавил 0,2 процента до 25.465,22 пункта, индекс China Enterprises - 0,3 процента до 10.346,32 пункта.

Потребительский и промышленный индекс выросли почти на 1 процент, в то время как акции телекоммуникационных и энергетических компаний потеряли 0,9 и 0,6 процента соответственно.