Последнее обновление: 06.07.2017 17:15

Китайский фондовый рынок вырос благодаря горнорудному сектору, акции Гонконга в минусе

Акции Китая выросли в четверг благодаря подъему бумаг компаний горнорудного сектора на фоне ожиданий хорошей полугодовой прибыли.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 не изменился, завершив торги на уровне 3.660,10 пункта, индекс Shanghai Composite вырос на 0,2 процента до 3.212,44 пункта.

Потребительский сектор и индекс здравоохранения потеряли 0,7 процента и 1,1 процента соответственно, отдав преимущество, набранное после включения китайских акций класса "А" в индекс развивающихся рынков MSCI.

Горнорудный сектор показал динамику лучше рынка благодаря ожиданиям повышения прибыльности на фоне восстановления отрасли и ослабления доллара, в то время как многие компании обнародовали оптимистичные прогнозы полугодовой прибыли.

Горнорудный индекс завершил торги на максимуме трех месяцев и готовится вырасти пятую неделю подряд.

Бумаги фармкомпании Shanghai Fosun Pharma снижались на 8,9 процента в ходе торгов, завершив сессию на 3,7 процента ниже предыдущего закрытия из-за слухов о пропаже председателя конгломерата, миллиардера Го Гуанчана. Fosun опровергла эти сообщения.

Акции Гонконга снизились вслед за большинством других азиатских бирж после того, как протокол июньского заседания Федрезерва указал на разногласия среду чиновников регулятора в отношении будущих повышений ставок в США.

Индекс Hang Seng сбавил 0,2 процента до 25.465,22 пункта, индекс China Enterprises - 0,3 процента до 10.346,32 пункта.

Потребительский и промышленный индекс выросли почти на 1 процент, в то время как акции телекоммуникационных и энергетических компаний потеряли 0,9 и 0,6 процента соответственно.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование