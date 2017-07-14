Индекс китайских стартапов понес максимальные недельные потери за год

Китайский рынок акций завершил эту неделю смешанной динамикой, при этом индекс "голубых фишек" закрылся на 18-месячном максимуме, а индекс стартапов показал максимальное недельное снижение с июля прошлого года на фоне спроса инвесторов на акции компаний с хорошими фундаментальными показателями и продолжившейся коррекции бумаг малых компаний.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, в пятницу вырос на 0,4 процента до 3.703,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,1 процента и закрылся на отметке 3.222,42 пункта.

За эту неделю CSI300 повысился на 1,3 процента, а SSEC - на 0,1 процента.

В то же время индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, упал на 4,9 процента, пережив худшую неделю с июля 2016 года, поскольку разочаровывающие прогнозы прибыли за первое полугодие усилили беспокойство относительно перспектив роста компаний.

Многие акции компаний малой капитализации упали в цене, потеряв 30 и более процентов за прошедшую неделю.

На этой неделе акции финансового сектора значительно опередили широкий рынок, прибавив 5,1 процента, благодаря повышению прибыльности кредиторов на фоне в целом устойчивого экономического роста.

Фондовые индексы Гонконга в пятницу повысились пятую сессию подряд, продемонстрировав максимальный недельный рост за год, так как коррекция предыдущей недели привлекла на рынок китайских инвесторов, ищущих выгодные покупки.

Подъему котировок также способствовали оптимистичные настроения на азиатских площадках - инвестору ждут, что ФРС США будет придерживаться политики постепенного повышения процентной ставки.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,2 процента до 26.389,23 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.728,07 пункта.

За эту неделю Hang Seng подскочил на 4,1 процента, что стало лучшим результатом с середины июля 2016 года. HSCE вырос на 4,6 процента.

Большинство секторов укрепили позиции, в лидерах роста оказались акции компаний сектора недвижимости и сырьевого сектора.