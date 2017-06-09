Результаты выборов в Великобритании обрушили фунт, другие валюты малоподвижны

Британский фунт резко упал в пятницу после того, как Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй лишилась абсолютного большинства в парламенте по итогам выборов, что чревато для страны политическим кризисом и может привести к срыву переговоров о Brexit.

К 8.30 британский фунт просел на 1,89 процента до $1,2713, упав до минимума с 18 апреля.

Уже в пятницу зазвучали призывы об отставке Мэй, рассчитывавшей с помощью досрочных выборов укрепить положение своей партии перед переговорами с Брюсселем о выходе из ЕС.

Одна ее попытка провалилась - ни одна из партий не получила абсолютного большинства на выборах всего за 10 дней до начала переговоров о Brexit.

Тем не менее реакция на выборы других валют - доллара, евро и иены - оказалась ограниченной. Все спокойно отреагировали на вчерашние показания экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате.

Доллар США прибавляет 0,2 процента до 110,19 иены, а индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,3 процента до 97,221 пункта.

Фунт упал до минимума семи недель к иене, позднее немного отыграв потери, которые, однако, превышают 1,7 процента.

Евро снизился на 0,04 процента до $1,1208.

Австралийский доллар потерял 0,2 процента до $0,7533 на фоне укрепления доллара.