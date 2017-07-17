Последнее обновление: 17.07.2017 18:16

Рынки акций Европы в плюсе за счет Telenor, Weir Group

Европейские фондовые рынки начали сессию понедельника ростом, однако объем торгов был небольшим в связи с началом нескольких недель отчетности ведущих региональных и американских компаний.

К 10.55 панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,2 процента, тогда как индекс "голубых фишек" практически не изменился. Прошлая неделя стала для европейских индексов лучшей более чем за два месяца, поскольку инвесторы скупали акции, которые подешевели на фоне небольшого ужесточения риторики центральных банков.

Сезон корпоративной отчетности за второй квартал начался в США в прошлую пятницу с данных Citigroup и JPMorgan.

Аналитики ожидают, что прибыль европейских компаний выросла на 9 процентов в годовом исчислении, а американских - на 8 процентов, свидетельствуют данные Reuters.

В то же время новости ряда скандинавских компаний оказали существенное влияние на рынок. Акции Telenor подскочили на 6,66 процента, так как телекоммуникационная компания повысила прогноз прибыльности на 2017 год и отчиталась о результатах за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции британской Weir Group укрепились на 7,8 процента, поскольку компания повысила прогноз нефтегазовых подразделений.

Бумаги шведской Getinge просели на 7,15 процента, так как прибыль компании во втором квартале не оправдала прогнозов.

В лидеры роста вышел индекс горно-металлургических компаний, который набрал 1,3 процента, при этом лучшую динамику показывали бумаги Anglo American, Norsk Hydro и Glencore, так как цены на медь достигли пиков трех с половиной месяцев на фоне оптимистичного показателя ВВП Китая, крупнейшего в мире потребителя металлов.

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