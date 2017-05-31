Фунт в минусе из-за опасений об исходе парламентских выборов в Британии

Фунт стерлингов снизился в среду, после того как новый опрос указал, что Консервативная партия британского премьера Терезы Мэй рискует не набрать абсолютное большинство на досрочных выборах в британский парламент 8 июня.

К 8.48 фунт снизился на 0,47 процента до $1,2800, ранее опустившись до $1,2791 и приблизившись к пробитому в пятницу месячному минимуму в $1,2775. Британская валюта также просела до 0,8725 фунта к евро и находилась вблизи достигнутого в пятницу минимума восьми недель в 0,8750.

Опрос YouGov показал, что партия Мэй может потерять 20 из 330 занимаемых мест, в то время как оппозиционная Лейбористская партия - получить почти 30, сообщила газета The Times.

Ранее несколько опросов общественного мнения показали, что лейбористы сокращают отставание от консерваторов, пошатнув уверенность инвесторов в том, что Мэй может с легкостью получить большинство на выборах.

"Очевидно, что данные опросов ударили по фунту стерлингов и продолжают давить на валюту, и, вероятно, в ближайшей перспективе это давление сохранится", - сказал Митул Котеча из Barclays в Сингапуре.

Доллар коснулся 12-дневного минимума к иене накануне в связи с осторожностью инвесторов на фоне опасений о политической нестабильности в Европе, а также со слабостью фондового и сырьевого рынков после праздничных выходных в США, но затем отыграл потери.

Валюта США, которая во вторник опустилась до 110,665 иены, к этому времени выросла на 0,09 ипроцента до 110,92 иены.

Индекс доллара повысился на 0,21 процента до 97,480, удерживаясь выше отметки 96,797 - минимума шести с половиной месяцев, пробитого на прошлой неделе.

Евро снизился на 0,15 процента до $1,1165 из-за беспокойства о досрочных выборах в Италии и данных об инфляции в Германии, которые не оправдали прогнозов.