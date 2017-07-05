Китайские "голубые фишки" прервали череду снижений, акции Гонконга в плюсе

Китайский индекс "голубых фишек" в среду прервал трехдневную череду снижений благодаря расширению квот для гонконгских институциональных инвесторов и документу правительства, указавшему на поддержку инвестиций коммерческих пенсионных фондов в рынки капитала.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 1,1 процента до 3.659,68 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,8 процента до 3.207,13 пункта.

Индекс SSE 50, отражающий динамику 50 крупнейших компаний Китая по капитализации, прибавил 1,5 процента.

Документ китайского кабинета министров, датированный 4 июля, свидетельствует, что власти страны поддерживают инвестиции коммерческих пенсионных фондов в акции, облигации и другие фонды, поскольку это способствует устойчивому развитию рынков капитала.

Поддержку китайским акциям также оказало решение Пекина повысить квоты для Гонконга в рамках механизма RQFII (Renminbi Foreign Institutional Investor), предусматривающего ограниченный доступ зарубежных компаний к покупке акций Китая категории "А". Квоты будут повышены до 500 миллиардов юаней ($73,58 миллиарда).

В 2011 году Гонконгу была предоставлена квота в размере 270 миллиардов юаней в рамках механизма.

Финансовый индекс в среду возглавил подъем основных секторов, прибавив 1,6 процента.

Акции Гонконга также выросли после снижения на предыдущей сессии, поддерживаемые потребительским и финансовым секторами, а также восстановлением бумаг тяжеловеса индекса Tencent Holdings Ltd с минимума семи недель.

Индекс Hang Seng прибавил 0,5 процента до 25.521,97 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,7 процента до 10.380,73 пункта.