Европейские рынки акций готовятся завершить неделю ростом

Акции Европы готовятся показать сильнейший более чем за два месяца недельный подъем на фоне признаков того, что ведущие центробанки мира, скорее всего, не будут быстро ужесточать политику, чего многие опасались.

Колебания индексов в пятницу ограничены, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода отчетов о прибыли крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan и Citigroup.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.47 вырос на 0,1 процента, в то время как индекс "голубых фишек" еврозоны прибавил 0,05 процента.

Горнорудный сектор поддержало укрепление цен на металлы.

Бумаги ArcelorMittal, Outokumpu и Norsk Hydro выросли после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает введение антидемпинговых квот и пошлин на импорт китайской стали.

Банковский индекс прибавил 0,15 процента на фоне подъема акций SEB на 2,3 процента после того, как шведский кредитор отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли.

Бумаги шведской строительной компании Skanksa снизились на 3,6 процента после того, как фирма предупредила, что на ее прибыли за второй квартал отрицательно скажутся списания в американском и британском бизнесе.