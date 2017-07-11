Рынки акций Европы снизились из-за потребсектора

Акции Европы снизились во вторник, отдав набранное в начале торгов преимущество, поскольку падение потребительского сектора и индекса недвижимости нивелировало укрепление бумаг автопроизводителей, горнорудных компаний и банков.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.02 сбавил 0,2 процента, в то время как акции еврозоны и индекс "голубых фишек" торговались без резких колебаний.

Потребительские акции, в том числе бумаги производителей продуктов питания и напитков, а также фирм, продающих предметы личного пользования и домашнего обихода, снизились сильнее других секторов, потеряв 0,9 и 0,4 процента соответственно. Сектор недвижимости снизился на 0,8 процента.

Акции автопроизводителей выросли на 0,7 процента после того, как данные указали на рост продаж пассажирских автомобилей в Китае.

Бумаги британского издательского дома Pearson отдали набранное ранее преимущество, снизившись на 6,6 процента после того, как компания продала 22-процентную долю в крупнейшем книжном издательстве Penguin Random House.

Акции британского ритейлера Marks & Spencer снизились на 3,7 процента, отчасти из-за разочаровывающих продаж продуктов питания, в то время как бумаги Tesco и Morrisons выросли.

Бумаги производителей полупроводников STMicro и AMS подорожали на 1,8 и 3,3 процента соответственно после того, как JP Morgan повысил рейтинг акций STMicro - одного из поставщиков технологического гиганта Apple.

Акции Thyssenkrupp выросли на 2,5 процента после того, как немецкий промышленный концерн сообщил, что сократит 2.000-2.500 рабочих мест до конца 2019/2020 финансового года.