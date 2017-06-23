Фондовый рынок Китая закрылся на максимуме полутора лет

Фондовый рынок Китая укрепился в пятницу, завершив неделю ростом, на фоне признаков уменьшения дефицита ликвидности и улучшения настроений инвесторов после решения MSCI о включении китайских акций класса "А" в индекс развивающихся стран.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,9 процента до 3.622,88 пункта, максимума при закрытии за полтора года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 0,3 процента и закрылся на отметке 3.157,87 пункта.

За неделю CSI300 подскочил на 3,0 процента, показав лучшую недельную динамику в 2017 году, тогда как SSEC вырос на 1,1 процента.

Американский индексный провайдер сообщил в среду, что включит в Emerging Markets Index акции класса "А" 222 китайских компаний. Изменения вступят в силу в июне 2018 года

По мнению аналитиков, включение акций в индекс окажет значительную поддержку фондовому рынку Китая в долгосрочной перспективе и откроет возможность для притока иностранного капитала в акции класса "А".

В лидеры роста на этой неделе среди прочих вышли бумаги банковского и потребительского секторов.

Фондовый рынок Гонконга демонстрировал слабую динамику на торгах в пятницу и завершил неделю практически без изменений на фоне беспокойства, что решение MSCI может ослабить роль финансового центра, который служит воротами в Китай для глобальных инвесторов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng сбавил 0,03 процента, закрывшись на отметке 25.670,05 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 0,3 до 10.430,04 пункта.

Рост акций коммунальных компаний и промышленного сектора нивелировало резкое снижение бумаг сектора услуг.