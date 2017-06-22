Дешевеющая нефть продолжает оказывать давление на рынки акций Европы

Европейские фондовые рынки начали торги четверга отрицательной динамикой индексов под давлением связанных с сырьем секторов из-за снижения цен нефти.

К 12.10 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,46 процента, индекс "голубых фишек" просел на 0,63 процента.

Энергетический сектор и бумаги горнорудных компаний Европы снизились на 1,53 и 0,73 процента соответственно.

Цены на нефть остаются в небольшом минусе утром в четверг: снижение запасов нефти и бензина в США поддержало рынок, но дальнейший подъём сдержали сомнения в эффективности глобального пакта ОПЕК+.

В лидеры роста вышел сектор здравоохранения, который набрал 0,75 процента за счет подъема бумаг швейцарской Novartis на 2,94 процента.

Бумаги Imagination Tech, некогда поставщика графических решений для Apple, подскочили более чем на 20,5 процента, так как компания выставила себя на продажу.

Apple сообщила в апреле, что отказывается от использования графических технологий Imagination в iPhone. Это привело к падению рыночной стоимости британской компании более чем на 60 процентов.