Доллар взял паузу после вызванного комментариями ФРС ралли

Доллар достиг пика шести недель к иене в четверг после того, как Федрезерв США не придал большого значения слабому росту ВВП в первом квартале и, вероятно, оставил дверь открытой для повышения ставки в июне.

ФРС ожидаемо сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 0,75-1,00 процента, подчеркнув хорошее состояние рынка труда - признак того, что регулятор все еще собирается повысить ставку дважды за год.

ФРС также сообщила, что потребительские расходы остаются на хорошем уровне, инвестиции коммерческих предприятий выросли, а инфляция находится близко к цели регулятора.

Доллар поднялся до 112,89 иены ранее в четверг, достигнув максимума более шести недель. Позднее валюта США растеряла преимущество и к 8.56 МСК торговалась на отметке 112,79 иены.

Поддержку американской валюте оказало то, что ФРС оставила дверь "широко открытой" для повышения ставки в июне, сказал Митул Котеча из Barclays в Сингапуре.

Евро повысился на 0,09 процента до $1,0892 после снижения на 0,4 процента в среду.

Австралийский доллар торговался вблизи отметки $0,7407, минимума почти четырех месяцев.