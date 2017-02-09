Акции Европы растут за счет корпоративной отчетности

Европейские фондовые рынки начали в плюсе торги четверга, демонстрируя рост третью сессию подряд, при этом бумаги ряда крупных компаний, в частности французского банка Societe Generale и нефтяного гиганта Total, укрепляются после квартальных результатов.

К 11.59 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,26 процента.

Акции Eutelsat выросли на 6,16 процента, выбившись в лидеры индекса STOXX 600, поскольку компания прогнозирует увеличение продаж спутников для выхода в интернет и мобильной связи и объявила о планах купить спутник Viasat.

Бумаги французской Total повысились на 0,8 процента, так как компания отчиталась о превысившей ожидания чистой прибыли в четвертом квартале.

Стоимость акций Societe Generale выросла на 2,27 процента в связи с тем, что чистая прибыль банка в последние три месяца 2016 года превзошла прогнозы, а так же поскольку банк рассматривает возможность проведения IPO своего растущего подразделения автолизинга ALD Automotive.

Бумаги Commerzbank снизились на 2,86 процента, так как немецкий кредитор сообщил, что должен прикладывать дополнительные усилия для возвращения к устойчивому росту. В то же время квартальная прибыль второго по величине немецкого кредитора после Deutsche Bank превысила прогнозы.