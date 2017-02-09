Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

Акции Европы растут за счет корпоративной отчетности

Европейские фондовые рынки начали в плюсе торги четверга, демонстрируя рост третью сессию подряд, при этом бумаги ряда крупных компаний, в частности французского банка Societe Generale и нефтяного гиганта Total, укрепляются после квартальных результатов.

К 11.59 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,26 процента.

Акции Eutelsat выросли на 6,16 процента, выбившись в лидеры индекса STOXX 600, поскольку компания прогнозирует увеличение продаж спутников для выхода в интернет и мобильной связи и объявила о планах купить спутник Viasat.

Бумаги французской Total повысились на 0,8 процента, так как компания отчиталась о превысившей ожидания чистой прибыли в четвертом квартале.

Стоимость акций Societe Generale выросла на 2,27 процента в связи с тем, что чистая прибыль банка в последние три месяца 2016 года превзошла прогнозы, а так же поскольку банк рассматривает возможность проведения IPO своего растущего подразделения автолизинга ALD Automotive.

Бумаги Commerzbank снизились на 2,86 процента, так как немецкий кредитор сообщил, что должен прикладывать дополнительные усилия для возвращения к устойчивому росту. В то же время квартальная прибыль второго по величине немецкого кредитора после Deutsche Bank превысила прогнозы.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование