Последнее обновление: 20.06.2017 16:29

Китайский рынок акций снизился в ожидании решения MSCI, Гонконг в минусе

Фондовый рынок Китая завершил торги вторника в минусе на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ситуации с ликвидностью, а также в ожидании решения американского индексного провайдера MSCI о включении китайских акций класса "А" в индекс развивающихся стран.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,2 процента до 3.546,49 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.140,01 пункта.

Решение MSCI станет известно во вторник вечером (в 4:30 среды по гонконгскому времени).

Многие инвесторы предсказывают, что китайским акциям класса "А", которые обращаются на биржах Шанхая и Шэньчжэня и номинированы в юанях, наконец, удастся попасть в индекс MSCI после предыдущих трех неудачных попыток.

Ян Кайвэнь, аналитик China Fortune Securities, отмечает, что включение китайских акций в MSCI Emerging Markets "не так уж и вероятно". Однако, по его словам, в случае очередного отказа, влияние на китайские рынки "может быть довольно ограниченным".

Большинство компаний сдали позиции вслед за акциями оборонительных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения.

Фондовый рынок Гонконга также закрылся на отрицательной территории, внимание инвесторов переключилось на основные экономические показатели.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,3 процента до 25.843,04 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.468,48 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. Акции сырьевого сектора подорожали, а бумаги сектора недвижимости упали в цене.

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