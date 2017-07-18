Доллар США колеблется у 10-месячного минимума

Доллар во вторник упал до десятимесячного минимума к корзине основных мировых валют на фоне неопределенности относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и беспокойства, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы здравоохранения.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился до минимальной отметки за десять месяцев 94,75. Он потерял 8,4 процента с момента достижения 3 января 14-летнего пика 103,82.

Еще два республиканских сенатора - Джерри Моран и Майк Ли - объявили в понедельник о том, что не будут поддерживать пересмотренный их однопартийцами законопроект о здравоохранении, что сильно осложнит его одобрение.

Кроме того, опубликованные в пятницу слабые данные об инфляции в США и розничных продажах вызвали сомнения в том, что Федрезерв решится на еще одно повышение ставки ФРС США до конца текущего года, несмотря на заявления представителей центробанка об обратном.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность подъема ставки ФРС в оставшуюся часть года в 50 процентов.

Падение доллара ускорилось после того, как евро превысил отметку $1,15.

Единая европейская валюта выросла на 0,4 процента до $1,1528, достигнув максимальных уровней с мая прошлого года.

Европейский центробанк, как ожидается, оставит в силе текущие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания в четверг. Но многие инвесторы рассчитывают, что регулятор просигнализирует о начале постепенного сворачивания программы скупки активов на последующем заседании в сентябре.

Против японской валюты доллар ослаб на 0,5 процента до 112,13 иены, утратив импульс после достижения неделю назад максимума почти четырех месяцев 114,495.