Рост доллара замедлился на фоне паузы в укреплении доходности госбондов

Укрепление доллара против основных валют-соперников замедлилось во вторник на фоне паузы в росте доходности суверенных бондов, при этом инвесторы ждут комментариев главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о направлении денежно-кредитной политике.

К 8.44 доллар вырос на 0,28 процента к японской иене до 114,36 иены.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1385.

"Рост доллара ограничен, так как доходность немецких гособлигаций накануне прекратила расти, в свою очередь оказав давление на доходность госбондов США. Доходности бондов, похоже, выросла слишком сильно, и мы видим небольшую коррекцию", - сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

Инвесторы распродавали гособлигации еврозоны в последние две недели на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк начнет в ближайшее время сворачивать масштабную программу стимулов. Рост доходности облигаций еврозоны способствовал подъему доходности эталонных бондов США до двухмесячного пика в пятницу.

Валютный рынок ждет полугодового отчета главы ФРС Джанет Йеллен о денежно-кредитной политике перед Конгрессом в среду и четверг.

Фунт стерлингов сбавил 0,08 процента, снизившись до $1,2870.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7612, а новозеландский доллар опустился на 0,5 процента до $0,7238.