Доллар снижается после комментариев Йеллен

Доллар снижается к корзине основных валют после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, риторика которой оказалась мягче, чем многие ожидали.

Канадский доллар добрался почти до максимума 13 месяцев после первого за семь лет повышения ставок центробанком страны.

Американская экономика достаточно окрепла для очередного повышения ставок ФРС и начала сокращения баланса регулятора, однако низкая инфляция ограничивает свободу действий центробанка, сказала Йеллен на очередном выступлении перед Конгрессом в среду.

Снижение доллара после комментариев Йеллен спровоцировало существенный спад доходности гособлигаций США.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.30 составил 95,574 пункта, снизившись на 0,2 процента. Накануне индекс опустился до 95,511 пункта, наименьшего значения 12 дней.

Теперь внимание рынка обращено на данные инфляции в США и их влияние на политику ФРС.

Данные индекса потребительских цен в США (CPI) выйдут в пятницу, и опрошенные Рейтер экономисты полагают, что CPI за июнь вырос на 0,2 процента к предыдущему месяцу, в то время как в мае индекс вырос на 0,1 процента.

Американская валюта снизилась на 0,11 к иене до 113,00 иен, отходя от пикового значения этой недели на уровне 114,495 из-за прогнозов расхождения денежно-кредитной политики США и Японии.

Канадский доллар, который поддержал рост цен на нефть, вырос до C$1,2739 за доллар. К 8.30 МСК канадская валюта снизилась на 0,06 процента до C$1,2743.

Накануне Банк Канады повысил ключевую ставку впервые почти за семь лет.

Другие сырьевые валюты выросли. Австралийчский доллар, который поднялся примерно на 1 процент на неделе, вырос до максимума 13 дней на уровне $0,7697.

Евро порвысился на 0,2 процента до $1,1435, возвращаясь к максимальной за 14 месяцев отметке на уровне $1,1489, установленной в среду.