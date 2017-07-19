Доллар взял паузу после падения из-за неудачи с реформой здравоохранения США

Доллар отыграл потери в среду после падения до 10-месячного минимума к корзине основных валют в связи с тем, что невозможность республиканцев добиться принятия законопроекта о реформе здравоохранения породила беспокойство об остальных инициативах президента США Дональда Трампа.

Попытки республиканцев изменить или отменить принятую экс-президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения Obamacare во вторник провалились в Сенате, взволновав финансовые рынки и вызвав сомнения в том, что Трамп добьется одобрения Конгрессом экономических инициатив, в числе которых налоговая реформа и меры стимулирования.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты к корзине шести основных валют-соперников, к 8.57 вырос на 0,2 процента до 94,796 после снижения до 94,476, минимума с сентября 2016 года, во вторник.

Евро опустился на 0,18 процента до $1,1530 после роста во вторник до $1,1583, максимума с мая 2016 года.

Европейский центральный банк в четверг проведет совещание по вопросам денежно-кредитной политики, при этом его участники, как ожидаются, изменят тон, готовясь к нормализации монетарной политики.

В частности они могут не упомянуть о готовности банка увеличить размер или длительность программы скупки активов, перед тем как осенью объявить о том, как и когда регулятор начнет сокращать покупку облигаций.

Доллар подрос на 0,09 процента к японской иене до 112,15 иены, что существенно ниже пика около четырех месяцев в 114,495 иены, пробитого на прошлой неделе. Во вторник доллар подешевел до 111,685 иены, минимума с 27 июня.

Банк Японии также завершит заседание по вопросам монетарной политики в четверг. Ожидается, что представители руководства регулятора повысят прогнозы роста экономики, но ухудшат прогноз инфляции, сообщили источники.

Австралийский доллар вырос на 0,24 процента до $0,7934, во вторник пробив двухлетний максимум.