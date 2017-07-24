Индекс доллара вблизи многомесячного минимума на фоне политической нестабильности в США

Доллар удерживался вблизи минимума 13 месяцев к корзине основных валют в понедельник, поскольку политическая неопределенность в США ослабила надежды на быструю реализацию обещанных президентом Дональдом Трампом бюджетных стимулов и налоговой реформы, в то время как евро ускорил рост.

Вслед за поисками "русского следа" в выборах-2016, по администрации Трампа в пятницу ударила отставка пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, указавшая на нестабильность во внутреннем окружении президента.

Индекс доллара к 8.35 практически не изменился, торгуясь на уровне 93,902, после достижения отметки 93,823 - минимума с июня 2016 года.

Евро стабилизировался на уровне $1,1671 после подъема до пика 23 месяцев в $1,1684.

Единая европейская валюта получила поддержку после того, как рынки посчитали "ястребиными" комментарии главы Европейского центробанка Марио Драги и усилили ожидания относительно скорого отхода регулятора от сверхмягкой политики.

К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 111,09.

Банк Японии пока не демонстрирует намерений свернуть свою масштабную программу стимулов, в то время как другие ведущие центробанки сигнализируют о смещении в сторону нормализации политики. Это заставляет инвесторов ждать ослабления иены.

К евро японская нацвалюта удерживалась вблизи минимума 17 месяцев, к австралийскому доллару - вблизи минимума 19 месяцев.

"Австралиец" торговался на уровне $0,7921, отойдя от пика 26 месяцев в $0,7992, достигнутого в пятницу.

Новозеландский доллар потерял 0,4 процента до $0,7426, опустившись с отметки $0,7460 - пика с сентября 2016 года, достигнутого в пятницу.