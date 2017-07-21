Доллар вблизи двухлетних минимумов к евро после комментариев Драги

Доллар в пятницу готовился снизиться по итогам недели, удерживаясь вблизи минимумов почти за два года к евро после того, как рынки посчитали "ястребиной" риторику главы Европейского центробанка Марио Драги.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.25 МСК торговался без резких колебаний на уровне 94,270, недалеко от достигнутой ночью отметки 94,090 - минимума с августа 2016 года. За неделю американская валюта потеряла 0,9 процента.

Евро стабилизировался на уровне $1,1631 после подъема до $1,1659 в четверг - максимума с августа 2015 года.

Драги сказал, что чиновники ЕЦБ на заседании в четверг не назначали конкретной даты для обсуждения изменений программы стимулов, но отметил, что осенью регулятор вернется к этой теме.

Его комментарии были восприняты как "ястребиные, несмотря на то, что ЕЦБ не раскрыл, когда начнется нормализация баланса, и вообще оставил дверь открытой для дополнительного смягчения, если это будет необходимо", сказал Билл Норти из U.S. Bank Private Client Group в Хелене, штат Монтана.

К иене доллар стабилизировался на уровне 111,93, после снижения до отметки 111,48 ночью - минимума с 27 июня. За неделю доллар готовился снизиться на 0,4 процента к японской валюте.

Евро также торговался без резких колебаний на уровне 130,20 иены, недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума с февраля в 130,76, и готовился прибавить 1 процент по итогам недели.

Снижение доллара к иене смягчили ожидания рынка относительно того, что Банк Японии сохранит свою масштабную программу мер стимулирования на гораздо более продолжительный период, чем другие ведущие центробанки, на фоне устойчиво слабой инфляции.

Австралийский доллар снизился на 0,7 процента до $0,7900 после падения до $0,7875 ранее, так как заместитель председателя Резервного банка Австралии Гай Дебелл сказал, что регулятор не должен повышать ставки только потому, что это делают другие центробанки.

Новозеландский доллар прибавил 0,4 процента до $0,7425 после подъема до $0,7429 - пика с сентября 2016 года - после того, как министр финансов страны Стивен Джойс сказал в интервью агентству Bloomberg, что не обеспокоен укреплением национальной валюты.