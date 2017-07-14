Доллар стабилизировался в ожидании данных об инфляции в США

Доллар торговался без резких колебаний к корзине основных валют в пятницу, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в ожидании данных об инфляции в США.

Признаки ускорения инфляции могут усилить ожидания скорого повышения ставок ФРС, толкнув вверх доходность казначейских облигаций и курс доллара.

Однако базовый индекс потребительских цен (CPI) в июне, как ожидается, вырос лишь на 1,7 процента в годовом выражении после аналогичного подъема в мае. В месячном выражении базовый индекс, как ожидается, вырос на 0,2 процента после 0,1-процентного увеличения в мае.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.16 удерживался на уровне 95,754, по итогам недели на данный момент он теряет около 0,25 процента.

К иене доллар прибавил 0,2 процента до 113,45, удерживаясь ниже четырехмесячного пика в 114,495, достигнутого во вторник.

Евро прибавил 0,2 процента до 129,37 иены, фунт стерлингов вырос на 0,3 процента до 147,00 иены, а австралийский доллар - на 0,3 процента до 87,89 иены - максимума с середины февраля.

К доллару евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1403, несмотря на подъем доходности немецких 10-летних госбондов выше отметки в 0,50 процента после сообщения газеты Wall Street Journal о том, что в сентябре Европейский центробанк, скорее всего, заговорит о постепенном сворачивании мер стимулирования со следующего года.

Австралийский доллар достиг четырехмесячного пика в $0,7746. По итогам недели "австралиец" прибавляет 1,7 процента благодаря восстановлению аппетита к риску в связи с надеждами на более постепенное ужесточение политики ФРС и рост цен на сырье, в частности на железную руду.

Новозеландский доллар торговался на уровне $0,7322 после подъема до восьмимесячного пика в $0,7369 в четверг.