Доллар растет на фоне ожиданий ужесточения политики ФРС

Доллар вырос в понедельник после того, как данные о превысившем прогнозы увеличении числа рабочих мест в США в июне указали на вероятное сохранение планов Федрезерва в отношении ужесточения политики до конца года.

Рост числа рабочих мест в США в июне превзошел ожидания, указав на то, что ФРС, скорее всего, будет придерживаться своего намерения повысить процентные ставки в третий раз за 2017 год и начать сокращение объемного баланса, несмотря на слабое увеличение зарплат и замедление инфляции.

Доллар к 8.21 подорожал на 0,2 процента к иене до 114,16 после достижения отметки в 114,21 - максимума с 11 мая.

Индекс доллара к корзине основных валют стабилизировался на уровне 96,012.

"Хорошая трудовая статистика дает нам больше поводов ждать объявления ФРС о готовности начать сокращение баланса", - сказал Мицуо Имаизуми из Daiwa Securities в Токио.

Глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник повторил, что центробанк намерен сохранять масштабную программу мер стимулирования до тех пор, пока инфляция не стабилизируется выше целевого 2-процентного уровня регулятора.

Данные, опубликованные в понедельник, показали, что объем базовых заказов на машинное оборудование в Японии снизился в мае, а правительство ухудшило прогноз относительно заказов впервые за восемь месяцев, усилив сомнения относительно силы восстановления экономики страны.

Поддержку доллару также оказал рост доходности госбондов США. Доходность индикативных 10-летних гособлигаций удерживалась на уровне 2,389 процента на азиатских торгах, недалеко от пятничного закрытия в 2,393 процента. После выхода трудовой статистики доходность достигла пика более чем восьми недель в 2,398 процента.

Евро торговался без резких колебаний к доллару на уровне $1,1403, однако подорожал к иене, прибавив 0,2 процента до 130,17 иены после подъема до 130,275 иены - максимума с февраля 2016 года.