Доллар достиг многомесячного минимума к евро, в фокусе выступление Йеллен

Доллар опустился до 14-месячного минимума к евро на азиатских торгах среды, в то время как инвесторы анализировали электронную переписку, опубликованную старшим сыном президента США Дональда Трампа и указывающую на то, что Трамп-младший был готов принять помощь России в ходе предвыборной кампании-2016.

Инвесторы также ждут выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен в Конгрессе. Йеллен в среду и четверг представит Палате представителей и Сенату отчет о монетарной политике, который может пролить свет на то, когда ФРС начнет сокращать свой баланс.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.28 сбавил 0,1 процента до 95,560.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,1484 после подъема до $1,14885 - максимума с мая 2016 года.

К иене доллар снизился на 0,4 процента до 113,44, значительно отступив от четырехмесячного пика в 114,495 иены, достигнутого во вторник.

Электронные письма, опубликованные Дональдом Трампом-младшим во вторник, указали на то, что в прошлом году он охотно согласился встретиться с российским юристом, которая, как ему сказали, связана с Кремлем и у которой, возможно, есть компрометирующие сведения о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

В переписке также сказано, что передача этих данных является частью усилий России, направленных на поддержку Трампа на выборах.

По словам экспертов, эти сведения могут дать следователям основания проверить, нарушил ли Трамп-младший федеральные законы о выборах.

Настроения инвесторов улучшились после того, как лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл объявил о двухнедельной отсрочке перерыва в работе верхней палаты Конгресса в августе, что может привести к прогрессу в принятии законопроектов о налоговой реформе и мерах бюджетного стимулирования.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард во вторник сказала, что ФРС вскоре должна начать сокращение баланса, если экономические данные о рынке труда США и росте ВВП не ухудшатся.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер сказал в интервью газете Wall Street Journal, что, если инфляция не будет приближаться к целевому 2-процентному уровню ФРС, это станет поводом подождать с повышением ставок.

Канадский доллар немного подорожал к американской валюте, прибавив 0,1 процента, в то время как инвесторы ждали решения Банка Канады относительно ставок.