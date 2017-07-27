Доллар на 13-месячном минимуме после комментариев ФРС об инфляции

Доллар приходит в себя на 13-месячном минимуме к корзине валют из-за осторожных высказываний ФРС о перспективах инфляции, которые укрепили мнения, что регулятор может и не повысить больше ставки в этом году.

Хотя ФРС сообщила, что намерена начать сокращать огромный портфель облигаций "относительно скоро", что заставило многих поверить, что в сентябре регулятор объявит о начале процесса, центробанк также сделал больший акцент на слабости инфляции, чем раньше.

Комментарий о слабой инфляции, которую ФРС раньше называла временным явлением, укрепил ожидания, что центробанк может отложить третье за год повышение ставки.

"Даже несмотря на сильную экономику США, инфляция слабая. Рынки хотят видеть больше признаков инфляции, чтобы получить уверенность относительно будущих повышений",- сказал Аяко Сера, рыночный стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился до 93,26 пункта. Индикатор потерял более 10 процентов с 3 января, когда установил максимум 14 лет на уровне 103,82 пункта.

Следующими уровнями поддержки выступают 93,019 пункта, наименьшего значения с июня 2016 года, а также 91,919 пункта, минимума 16 месяцев, установленного в мае 2016 года. Выход индекса за эти границы может сигнализировать о переходе к игре на понижение.

Глава ЕЦБ Марио Драги в июне дал понять, что банк может изменить программу выкупа активов, после чего инвесторы стали вкладываться в евро.

Евро вырос на 0,1 процента к 8.36 МСК до $1,1744, превысив максимум с января 2015 года.

Канадский доллар, который поддержало решение Банка Канады о повышении ставок, вырос до двухлетнего пика к доллару США - С$1,2415 и к 8.36 МСК составил C$1,2428.

Британский фунт поднялся до $1,3145, наивысшего значения с сентября, в то время как австралийский доллар вернулся к отметке $0,80 впервые с 2015 года.

Кроме того, доллар снизился на 0,2 процента к иене, колеблясь вблизи значения 110,90 иены.