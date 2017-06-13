Китайский фондовый рынок вырос, акции Гонконга в плюсе

Устойчивый подъем бумаг компаний малой капитализации во вторник толкнул вверх акции Китая, однако торги были малоактивны, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в ожидании вероятного повышения ставки в США на этой неделе.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,2 процента до 3.582,27 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,4 процента до 3.153,74 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, вырос на 1,1 процента после снижения на 1,2 процента в понедельник.

Однако инвесторы продолжали опасаться возможного дефицита ликвидности.

Опрос Reuters показал, что незначительное большинство трейдеров на финансовых рынках прогнозирует повышение краткосрочных процентных ставок центробанком Китая на этой неделе, если ФРС, как ожидается, повысит ключевую ставку.

Хотя масштаб ужесточения политики Народного банка Китая, как ожидается, будет скромным, оно может усилить опасения о росте экономики.

Горнорудный индекс вырос, продемонстрировав лучшую динамику среди основных секторов, в то время как финансовые акции снизились.

Акции Гонконга также выросли, восстановив часть потерь предыдущей сессии, поскольку продолжение снижения технологического сектора США не оказало значительного влияния на настроения рынка.

Тем не менее инвесторы сохраняли осторожность в ожидании повышения ставок в США. Если это произойдет, Гонконг также повысит индикатор стоимости заемных средств.

Индекс Hang Seng, который снизился на 1,2 процента в понедельник, прибавил 0,6 процента до 25.852,10 пункта во вторник, индекс China Enterprises вырос на 0,4 процента до 10.525,74 пункта.