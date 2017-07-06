Доллар прекратил рост после публикации протокола ФРС

Доллар стабилизировался после выхода протокола заседания ФРС, который показал, что среди регуляторов возникли разногласия относительно темпов повышения ключевой ставки, и теперь участники рынка ждут комментариев руководства центробанка и новых экономических данных.

Индекс доллара к корзине основных валют показывает незначительную динамику, снижаясь на 0,01 процента до 96,278 пункта. Американская валюта отошла от недельного максимума в 96,512 пункта, установленного в среду.

Часть недели доллар уверенно рос после выхода оптимистичных экономических данных США, которые подстегнули доходность гособлигаций до пика нескольких недель. Эта волна помогла индексу доллара отойти от минимальных за девять месяцев 95,470 пункта, до которых валюта опустилась на прошлой неделе.

Тем не менее рост доллара прекратился после выхода протокола совещания ФРС за 13-14 июня, свидетельствующего о разногласиях, касающихся подъема ставки, что разочаровало игроков, ставящих на повышение.

По отношению к иене доллар показывал малоподвижную динамику - американская валюта снизилась на 0,2 процента до 113,02 иены, отойдя от максимального за семь недель значения.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1338 вслед за снижением до недельного минимума на уровне $1,1313 в среду.

Теперь инвесторы ожидают выхода отчета о занятости ADP, данные непроизводственного PMI от ISM, а также данных об обращениях за пособием по безработице в США.

Кроме того, внимание инвесторов будет направлено на выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса и члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, чьи комментарии могут повлиять на доходность бондов.

Что касается евро, рынки ждут выхода протокола июньского совещания ЕЦБ в четверг. Член исполнительного совета Питер Прет, как ожидается, примет участие в конференции в Париже.

Австралийский доллар снизился на 0,03 процента до $0,7600, вяло отреагировав на данные, свидетельствующие о резком скачке профицита торгового баланса Австралии в мае.

Спад цен на нефть способствовал снижению канадского доллара на 0,15 процента до C$1,2976 за доллар.