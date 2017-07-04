Доллар снизился к иене после ракетных испытаний Северной Кореи

Доллар снизился к иене во вторник после того, как новые ракетные пуски КНДР усилили геополитические опасения, а австралийский доллар подешевел, так как Резервный банк Австралии воздержался от перехода к "ястребиной" риторике.

Доллар к 8.51 сбавил 0,4 процента до 112,91 иены после подъема до 113,480 в понедельник вечером - максимума с середины мая.

Американская валюта спокойно отреагировала на сообщения о запуске ракеты Северной Кореей во вторник, однако снизилась после того, как Пхеньян сообщил, что позднее сделает важное сообщение.

Индекс доллара к корзине основных валют удерживался на уровне 96,259 после подъема на 0,6 процента ночью, поскольку превысивший прогнозы рост производственной активности в США толкнул доходность 10-летних госбондов к максимуму с 16 мая.

Благодаря этому индекс доллара смог восстановиться с девятимесячного минимума в 95,470, достигнутого в пятницу.

На прошлой неделе давление на американскую валюту оказало усиление ожиданий перехода центробанков Европы и Канады к ужесточению политики.

Евро сбавил 0,2 процента до $1,1343 после снижения на 0,6 процента ночью. Единая европейская валюта отошла от пика почти 14 месяцев в $1,1445, достигнутого в пятницу.

Давление на иену растет, поскольку Банк Японии, как ожидается, сохранит политику отрицательных процентных ставок для достижения целевого уровня инфляции, в то время как другие ведущие центробанки, похоже, готовятся к подъему ставок или сворачиванию мер стимулирования.

Ранее евро достиг 16-месячного пика на уровне 128,970 иены, фунт стерлингов - максимума семи недель в 146,84 иены, а австралийский доллар - отметки в 86,96 иены - пика с 21 марта.

"Австралиец" снизился на 0,6 процента до $0,7609 после того, как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ставки без изменений на уровне 1,5 процента, однако воздержался от более "ястребиной" риторики.