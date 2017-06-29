Доллар снижается к евро и фунту на фоне жесткой риторики ЕЦБ и Банка Англии

Доллар колеблется вблизи годовых минимумов к евро и снижается к фунту на торгах в Азии в четверг, поскольку инвесторы уже учли в прогнозах ужесточение денежно-кредитной политики в Европе.

Индекс доллара к 8.44 снизился на 0,11 процента до 95,911 пункта - минимального уровня с октября, значительно ниже максимума в более 97,0 пункта, установленного ранее на неделе.

Британский фунт нарастил преимущество после того, как глава Банка Англии Марк Карни сказал в среду, что центробанку, вероятно, придётся поднять ставки по мере того, как британская экономика обретает полную силу.

Евро взлетел после выступления главы ЕЦБ Марио Драги во вторник, где он намекнул на планы постепенного сворачивания программы стимулирования в этом году.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,1397, опустившись с пика $1,1420.

Толкнувшие европейсую валюту вверх комментарии Драги были направлены на то, чтобы сигнализировать о допущении периода слабой инфляции, а не о скором ужесточении политики, сказали в среду источники, знакомые с позицией председателя ЕЦБ.

Фунт вырос на 0,2 процента до $1,2953, опустившись с пикового значения с 9 июня на уровне $1,2977.

Мнения Комитета денежной политики Банка Англии разделились относительно того, поднимать ли ставки, который сейчас находятся на рекордно низком уровне 0,25 процента.

В то же время члены руководства Банка Японии решили, что лучше всего будет придерживаться крайне мягкой политики, при том что инфляция сейчас значительно ниже целевого ориентира в 2 процента, говорится в отчёте по результатам недавнего совещания регулятора.

Американская валюта снизилась в четверг на 0,05 процента до 112,23 иены, отойдя от более раннего значения сессии 112,495, максимума с 17 мая.

Евро вырос на 0,2 процента до 128,08 иены.

Австралийский доллар поднялся на 0,12 процента до $0,7650.