Доллар побил рекорд 5 недель к иене перед выступлением Йеллен

Доллар вырос во вторник до максимального за 5 недель значения к иене в ожидании комментариев главы ФРС США Джанет Йеллен, которые, как ожидается, подтвердят её оптимистичный взгляд на экономические перспективы США.

Оптимизм Йеллен поддержит прогноз еще одного повышения ставки ФРС в 2017 году, несмотря на слабость недавно вышедших экономических данных.

"Хедж-фонды уже распродают иену на этой неделе, и положительные комментарии Джанет Йеллен могут дать им повод продавать ещё больше",- сказал Канео Огино, директор компании Global-info Co в Токио.

Доллар вырос до 111,78 иены к 8.36. Ранее валюта добралась до 112,075 иены, наивысшего уровня с 24 мая.

Экономические данные США, вышедшие в понедельник, заставили инвесторов быть более осторожными в покупке доллара. Число новых заказов на основные товары США неожиданно упало в мае, отгрузки также снизились, что даёт основания предположить замедление динамики производственного сектора в начале второго квартала.

Слабые данные породили опасения о замедлении инфляции и вялом росте, и доходность долгосрочных долговых обязательств США упала до семимесячных минимумов, а разница доходности между 5-летними и 30-летними бондами сократилась до минимального значения с 2007 года.

Чиновники ФРС, тем не менее, остались верны своей риторике.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал в понедельник, что замедление инфляции объясняется главным образом разовыми факторами и не должно помешать повышению ставок.

Евро вырос на 0,12 процента до $1,1193, поднявшись от минимума $1,1172, установленного ночью после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги.

Индекс доллара снизился на 0,07 процента до 97,357 пункта.